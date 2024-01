Verso le elezioni, si riuniscono i gruppi di centrosinistra: confronto su programma e nomi, "Vogliamo battere il centrodestra"

Si è riunito martedì sera il tavolo delle formazioni politiche e civiche che si collocano nello schieramento di centrosinistra e che raggruppa quindi Pd, Psi, lista civica "Forlì & co", Movimento 5 Stelle e Europa Verde. "Il confronto, franco, ma costruttivo, ha messo in evidenza la comune volontà di battere il centrodestra al governo della città, evidenziandone limiti, errori ed anche danni al tessuto sociale ed economico della città - si legge in una nota congiunta -. In particolare la disastrosa conduzione delle attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione, la farsa degli aiuti che non arrivano, le politiche inesistenti sul centro storico, sulla casa, sulla sanità, rende necessario il cambio di passo che comunemente il centrosinistra intende mettere in atto".

Pd, Psi, Forlì & Co, Movimento 5 Stelle e Europa Verde spiegano che "il confronto ha riguardato gli elementi di programma che sono il terreno comune per una coalizione di centrosinistra e le figure che in questa fase politica possono meglio di altre interpretare queste esigenze. Al termine le forze politiche, in un clima di costruttiva collaborazione, si sono aggiornate per consentire a ciascuna di esse di valutare quanto emerso all'interno dei propri organi politici".