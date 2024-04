Verso le elezioni, un workshop per gli under 30 con Agesci ed Azione Cattolica: confronto con le liste in campo

Domenica 21 aprile, Agesci ed Azione Cattolica, propongono un pomeriggio di workshop, confronto ed ascolto rivolto a tutti i giovani da 16 ai 30 anni. "In occasione delle prossime amministrative comunali a Forlì le due associazioni hanno scelto di investire in momenti laboratoriali che possano aiutare i giovani a formare il proprio pensiero critico e ad aumentare ed accrescere il desiderio di informarsi e di sentirsi protagonisti attivi di questo momento importante per le nostre comunità e i nostri territori - viene illustrato -. I temi dei workshop saranno scelti e pensati direttamente da giovani per i giovani e saranno stimolati e accompagnati da interventi di “esperti” del territorio così che possano accompagnare i gruppi di lavoro ad elaborare un confronto e una restituzione di ciò che i giovani pensano e che gli sta a cuore di fronte alle liste che concorreranno alle elezioni per la città di Forlì".

Il programma prevede il ritrovo alle ore 16.00 in luoghi specifici del centro storico, differenti a seconda del workshop tematici in cui ci si iscrive, per poi riunirsi in plenaria in salone comunale per l’ascolto e confronto con le liste che concorreranno alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Le conclusioni sono previste alle 20. Dunque non un pomeriggio in cui i giovani scopriranno chi votare ma un momento di lancio e rilancio per generare in ciascuno il desiderio di approfondire e continuare ad interessarsi attivamente verso le amministrative locali e verso il territorio che abitiamo.Per registrarsi ai workshop tematici, scoprire le location di ritrovo ed approfondire il programma: https://bit.ly/3x2c1Oy. Iscrizione obbligatoria entro e non oltre domenica 14 aprile e rivolta esclusivamente alla fascia d’età 16-30 anni.