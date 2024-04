Verso le europee, continua la raccolta firme della lista "Pace, Terra e Dignità"

"Pace, Terra e Dignità" continua la raccolta firme sulla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno. "Un emendamento, presentato dalla maggioranza di governo, alla legge che regola la partecipazione delle liste alle prossime elezioni elettorali, costringe la lista "Pace, Terra e Dignità" a raccogliere 75000 firme nonostante che il partito della Rifondazione Comunista, componente della lista stessa, avesse il diritto come altri partiti e presentarsi autonomamente - spiega Bruno Basini, segretario della Federazione del Prc di Forlì -. A livello nazionale sono state raccolte 40mila firme, 150 nel solo comune di Forlì. Diventa, quindi, necessario raddoppiare gli sforzi in questi ultimi 15 giorni per raggiungere l'obiettivo prefissato". Venerdì e sabato, dalle 9 alle 11,30 in piazza Saffi all'altezza della libreria Feltrinelli sarà allestito un banchetto di raccolta. "E' possibile sottoscrivere la lista presso le segreterie dei comuni del territorio forlivese alcune aperte anche il sabato mattina come Forlimpopoli, Dovadola e Meldola", conclude Basini.