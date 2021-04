Vertenza Eataly, il centrosinistra: "Sforzo comune per difendere l’occupazione e rilanciare palazzo Talenti Framonti"

Serve "uno sforzo comune per difendere l'occupazione e rilanciare palazzo Talenti Framonti". E' l'appello dei gruppi consiliari del centrosinistra (Partito democratico, Forlì&Co e Italia Viva), che seguono l’evolversi della vertenza Eataly, con l'avvio delle procedure per il licenziamento collettivo di 30 dipendenti. I gruppi consiliari, "esprimendo la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti", sollecitano "il massimo impegno di tutte le istituzioni per salvaguardare il diritto al lavoro delle maestranze e individuare una soluzione imprenditoriale che permettesse il rilancio dello spazio occupato dal negozio a marchio Eataly".

"A seguito delle notizie cautamente positive emerse dai recenti confronti fra le parti sociali, il Comune e la Fondazione, che hanno delineato la prospettiva di diverse proposte imprenditoriali per il rilancio di palazzo Talenti Framonti, riteniamo necessario intensificare ulteriormente lo sforzo di tutte le forze politiche per favorire una soluzione positiva della vicenda, in quello spirito di massima collaborazione che la gravità stessa della situazione impone - viene evidenziato -. Per questo motivo stamattina abbiamo formulato una richiesta di un incontro con il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore Paola Casara Casara e gli altri capigruppo consiliari allo scopo di avviare un primo confronto sullo stato della vertenza e le future prospettive commerciali dell’area di palazzo Talenti Framonti, nel quadro di un più complessivo progetto di rilancio per il centro storico".

"Il nostro auspicio è che tale riunione costituisca il primo passo di un più ampio sforzo corale che le istituzioni e le forze politiche della città dovranno realizzare insieme nelle prossime settimane affinché sia scongiurata questa grave crisi occupazionale e la piazza centrale della nostra città non venga depauperata dalla chiusura definitiva di un'altra attività produttiva, lasciando peraltro vuoto lo spazio di uno dei più prestigiosi palazzi del centro storico", concludono Pd, Forlì & co e Italia Viva.