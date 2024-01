Vertice internazionale a Forlì sull'alluvione, Tassinari (Forza Italia): "Figliuolo al lavoro per risolvere le criticità della piattaforma Sfinge"

Quella di mercoledì è stata "una bella giornata per l’Emilia-Romagna". La parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, commenta così l’incontro tra la premier Giorgia Meloni, il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto, il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il generale Francesco Paolo Figliuolo, gli amministratori locali romagnoli e la presidente della Commissione della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che è tornata nuovamente in Romagna dopo la visita dello scorso maggio, sulla concessione di 1,2 miliardi di euro dal Pnrr, sotto forma di fondi aggiuntivi, per interventi e investimenti post-alluvione.

Il vertice a Forlì, spiega Tassinari, è stato "un appuntamento importantissimo per i territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, che segue quello di questa mattina che ha visto la firma dell’accordo sui Fondi di coesione europei (Fsc) per circa 600 milioni di euro destinati agli investimenti da parte della premier Meloni e il presidente Bonaccini". Prosegue la deputata azzurra: "Il governo continua a investire per la ricostruzione e il rilancio della regione. La situazione, lo sappiamo bene, continua ad essere complessa e delicata, ma sta affrontando la situazione nel migliore dei modi, anche grazie alla grande efficienza della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo e stanziando tutte le risorse necessarie. Per la ricostruzione pubblica sono stati stanziati 1,6 miliardi, per quella privata i primi rimborsi sono in arrivo per chi ha già presentato domanda".

Quindi assicura che il commissario per la ricostruzione post alluvione Figliuolo "è al lavoro per risolvere alcune criticità legate alla carenza di personale di alcuni comuni e alle difficoltà sull’utilizzo di “Sfinge alluvione 2023”, la piattaforma predisposta dalla struttura commissariale per le richieste di indennizzo per i danni subiti. Voglio ricordare anche il grande impegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani, in favore delle imprese romagnole esportatrici: la Farnesina ha infatti erogato 21,4 milioni di euro in ristori, mettendo a disposizione fino a 700 milioni di euro. Il governo sta lavorando bene. Continuiamo così per ricostruire e mettere in sicurezza tutto il territorio".