Vertice internazionale sull'alluvione a Forlì, Buonguerrieri (FdI): "Promesse mantenute e aiuti concreti"

"La promessa di tornare sul nostro territorio è stata mantenuta. Così come sono stati mantenuti gli impegni di continuare a sostenere concretamente la ricostruzione post alluvione: la visita di oggi di Ursula Von der Leyen e di Giorgia Meloni è stata doppiamente significativa. Alla vicinanza alla nostra Romagna si sono aggiunti anche i nuovi fondi sbloccati: parliamo di 1,2 miliardi di euro che portano gli stanziamenti a oltre 6,5 miliardi: sono un ulteriore impegno che consentirà una pronta ricostruzione dopo gli eventi del maggio scorso. A Forlì Von Der Leyen e la premier Meloni hanno confermato vicinanza, sostegno e soprattutto aiuti concreti ai cittadini alluvionati". Così Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia.

"Fa piacere che dopo mesi di pretestuose polemiche anche il governatore Bonaccini abbia apprezzato l’arrivo di queste nuove risorse. Il lavoro da fare è tanto, ma questo non spaventa i romagnoli: con l'adeguato sostegno che sta puntualmente arrivando ci rialzeremo. A questo punto ci auguriamo - conclude Buonguerrieri - che ora si lavori in un clima di ricostruzione e non di campagna elettorale”.