Vertice internazionale sull'alluvione a Forlì, Croatti (M5S): "Indegna passerella della Meloni sulle sofferenze dei romagnoli"

“In Romagna non vogliamo le passerelle elettorali della premier Giorgia Meloni, ma un governo che, a distanza di otto mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, dia risposte al territorio e alle imprese e chieda scusa per i ritardi e l’incapacità dimostrata fino ad ora". Così in una nota il senatore pentastellato Marco Croatti, che argomenta: "Mancano le risorse e i ristori, mancano gli interventi di messa in sicurezza del territorio e quelli per sanare le ferite alle infrastrutture. Molte imprese sono al collasso, abbandonate e destinate a chiudere. La burocrazia frena e ostacola ogni procedura. E le popolazioni colpite vivono nell’incubo di possibili futuri gravi episodi climatici. I ritardi sono scandalosamente inaccettabili e le vuote promesse di otto mesi fa risuonano beffarde, così come la decisione della Presidente del Consiglio di compiere l’ennesima passerella ‘in faccia’ ai romagnoli alluvionati".

"Se la Meloni si aspetta applausi rimarrà certamente delusa e forse vedrà con i suoi occhi e sentirà con le sue orecchie come valutano i cittadini il suo operato in questi mesi - conclude Croatti -. Il Movimento 5 Stelle era presente in Piazza Saffi per proseguire il proprio impegno nell'assistenza agli alluvionati, nel supporto alle fasce più vulnerabili e alle imprese che, nonostante le difficoltà, continuano a lavorare per il rilancio del nostro paese. E naturalmente per continuare a pungolare questo governo che parla e promette molto ma che, alla resa dei conti, dimostra una drammatica incapacità di agire".