Vertice nazionale di Forza Italia, presente anche la delegazione forlivese: "Rilanciato il nostro dna liberale e riformatore"

Lunedì la deputata e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, l’assessore di Forlì e consigliere nazionale Giuseppe Petetta ed il segretario di Forlì, Joseph Catalano, hanno partecipato al Consiglio nazionale del partito degli azzurri, che ha approvato all’unanimità il documento politico, "riaffermando e rilanciando il nostro Dna moderato, liberale, riformatore, in piena continuità con la nostra identità storica e con il percorso svolto nell’ultimo anno, dalla scomparsa del presidente Berlusconi alle elezioni europee, sotto la guida intelligente e sicura del nostro segretario nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani".

"Il documento approvato - informano i dirigenti forlivesi – sottolinea il risultato molto positivo delle elezioni europee, confermando il ruolo essenziale di Forza Italia come movimento politico di riferimento per il centro moderato, alternativo alla sinistra ed alleato ma distinto dalla destra democratica. Un centro che si basa sui grandi principi liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantici. Sono i cinque capisaldi, indicati dal presidente Berlusconi e ribaditi dal segretario Tajani, sui quali si basa il nostro progetto, che va ben al di là del successo alle elezioni europee: Forza Italia si candida ad essere il baricentro dell’equilibrio politico del Paese, occupando il grande spazio che corre fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, oggi disperso nell’astensionismo o nel voto a forze minori”.

Per attualizzare queste linee programmatiche e questi principi basilari del partito, i dirigenti forlivesi annunciano due iniziative estive importanti: “Nelle mattinate del 13 e del 14 luglio si terranno a Forlì le giornate del tesseramento a Forza Italia, con banchetti di fronte alla sede del partito in piazza Saffi 15, venerdì 12 e sabato 13 al mattino; mentre dal 6 all’8 settembre si terrà la Festa nazionale giovani a Bellaria Igea Marina". Conclude la deputata Tassinari: “E’ molto importante per tutto il nostro partito che i giovani siano ascoltati, dicano la loro nei panel tematici che verranno organizzati e siano disposti ad assumersi posizioni di responsabilità a tutti i livelli del partito, nell’amministrazione degli enti locali e nella società civile”.