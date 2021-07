Via libera al nuovo parco commerciale. E l'assessore dei Verdi passa al gruppo misto

Il Consiglio comunale di Bertinoro ha dato il via libera alla nuova area commerciale che sorgerà tra Santa Maria Nuova e Panighina, per l'esattezza di fronte all'intersezione tra via Santa Croce e via Fonde, su un'area di proprietà del gruppo 'Finiper', quello del marchio 'Iper – La grande i', l'insegna che in Romagna detiene il supermercato del centro commerciale di Savignano. Resta il progetto sintetizzato: 2500 metri quadri di superficie di vendita alimentare e 2000 metri quadri di superficie di vendita non alimentare, in due edifici distinti, oltre a 5880 metri quadri di terziario in un secondo comparto. In totale quindi ci saranno circa 10mila metri quadri di edifici su un'area di 56mila metri quadri. Una fumata bianca che ha avuto non poche ripercussioni all'interno della maggioranza: l’assessore Sara Londrillo, esponente di Europa Verde, ha annunciato all'inizio di seduta il passaggio al gruppo misto. E al momento del voto sul nuovo parco commerciale è uscita dall'aula.