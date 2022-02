Via Lughese, interrogazione in Provincia: "Serve maggiore attenzione sulle potature"

"Gli alberi rendono più bello il paesaggio, dando frescura e purificando l’aria, ma devono essere curati regolarmente per non costituire un pericolo nel caso insistano su aree frequentate, soprattutto lungo arterie trafficate o piste ciclabili". Così i leghisti Andrea Costantini, consigliere comunale, e Sauro Baruffi, neo eletto consigliere provinciale, facendo riferimento al tratto di competenza provinciale della Lughese che va da via Minarda fino al confine con Ravenna.

"Ci riferiamo in particolare ai numerosi alberi che da troppo tempo sono rimasti senza una manutenzione efficace, comprensiva di una corretta potatura che eviti situazioni di pericolo come la caduta di rami e favorisca una totale visibilità a chi transita nelle vie traverse e si inserisce nella strada principale - proseguono gli esponenti della Lega -. La cura degli alberi situati in questo tratto è di competenza provinciale per cui il Comune di Forlì non può intervenire se non sui ‘polloni’ nei tratti dove sono presenti marciapiedi e pista ciclabile, manutenzioni che periodicamente vengono già effettuate appunto dal Comune. Da questa esigenza prende avvio un’interrogazione della Lega in Provincia, che verrà depositata per sollecitare un intervento mirato sull’alberatura di via Lughese in tempi brevi e una maggiore e costante attenzione sulla necessità di potature a cadenze regolari".