Viabilità, Costantini (Lega) alla Provincia: "Trovare soluzioni rapide per le strade del forese"

"E’ urgente che i nuovi vertici della Provincia trovino con urgenza soluzioni adeguate a risolvere le numerose criticità di diverse strade provinciali di alcuni quartieri del forese forlivese tra cui Roncadello, Branzolino, Barisano e San Tomè". Così in una nota l’esponente del Carroccio Andrea Costantini, che aggiunge: "Sono anni che i residenti chiedono all’unanimità la messa in sicurezza di queste strade che ricadono sotto la competenza della Provincia. Di qui l’appello al neo-Presidente a interessarsi al più presto di questo problema rimasto irrisolto, organizzando eventualmente un apposito Tavolo di confronto dove possano essere esaminate soluzioni concrete per la riqualificazione di queste arterie stradali".