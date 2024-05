Viaggio tra i musei della città col candidato Pd Helg: "Un potenziale inespresso"

"Sarà un viaggio alla scoperta del potenziale inespresso dei musei cittadini quello che si terrà nella mattina di sabato 18 maggio nel centro storico di Forlì, un percorso in quattro tappe tra musei chiusi e dimenticati, da Palazzo Gaddi a Palazzo del Merenda.", spiega una nota. "L'iniziativa si svolge nella Giornata internazionale dei Musei (ICOM) e nasce con lo scopo di approfondire le vicende che negli ultimi anni hanno coinvolto i principali luoghi della cultura forlivesi", si legge nella nota di Riccardo Helg, candidato al Consiglio comunale nella lista del Partito Democratico e curatore del percorso.

"Davanti a quei portoni chiusi apriremo una prospettiva sul futuro e sulla necessità, non più differibile, di una programmazione che riporti l'attenzione sulle esigenze di tutela, conoscenza e accessibilità del patrimonio storico, artistico e bibliotecario forlivese". Al percorso, animato dagli interventi di studiosi, operatori museali ed esperti, prenderà parte anche il candidato sindaco per il centrosinistra Graziano Rinaldini. Partecipazione libera; ritrovo alle ore 10.15 in Corso Garibaldi 96.