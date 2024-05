Vicini al fianco di Zattini, Morrone (Lega): "Ottima notizia foriera di novità per le elezioni regionali"

"Accolgo con grande piacere la notizia che il noto medico Claudio Vicini, professionista di fama internazionale che conosco e stimo, abbia sposato la causa del centrodestra appoggiando il nostro sindaco Gian Luca Zattini nella corsa per la seconda sindacatura. Trovo anche significativo che Vicini, dopo aver dato lustro con la sua presenza alla lista di Stefano Bonaccini alle passate elezioni regionali, oggi abbia optato per il sostegno a una coalizione che ha portato avanti un progetto alternativo di amministrazione, raggiungendo in questi cinque anni ottimi risultati e puntando a concludere, nei prossimi cinque, i progetti ambiziosi in cantiere". Così il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, secondo il quale "l’appoggio di Vicini al progetto del centrodestra rafforza anche la mia convinzione che la lunga predominanza del Pd in Regione Emilia-Romagna possa terminare con le dimissioni di Stefano Bonaccini per un posto in Europa. È evidente che l’amministrazione regionale sta segnando il passo, vivacchiando sulle glorie passate. La classe politica che ha dominato la regione ha perso capacità amministrativa, progettualità e pragmatismo. Ci sono segnali chiari dalla politica ma anche da parte di autorevoli rappresentanti della società civile che il cambiamento alle Torri di Bologna non è solo possibile ma auspicabile".

