Elezioni, Claudio Vicini "consigliere" di Zattini: si riapre la frattura in Italia Viva

Posizioni diverse all'interno di Italia Viva, dopo l'annuncio di Claudio Vicini, ex primario e medico di fama internazionale, di appoggiare il candidato di centrodestra Gian Luca Zattini. L'annuncio è avvenuto in una conferenza stampa alla presenza dell'ex deputato Marco Di Maio. La spaccatura nel partito renziano è presente da tempo: da una parte i vertici del partito che hanno dichiarato l'appoggio a Zattini, che vede il presidente di Italia Viva Forlì Leonardo Gallozzi tra i candidati della lista civica 'Forlì Cambia'. Nelle fila della linea filo-Zattini anche l'ex assessore Elvio Galassi.

Opposta la posizione di altri militanti di Italia Viva che si riconoscono nel consigliere comunale uscente Massimo Marchi, candidato nella lista 'RinnoviAmo Forlì' a sostegno di Graziano Rinaldini. Marchi e altri 25 militanti di Italia Viva scrivono: “L’avvicinamento di Vicini al sindaco uscente sostenuto da una coalizione con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia e Forlì Cambia un po’ ci sorprende. Politicamente l’avevamo conosciuto e sostenuto durante la campagna elettorale del 2020 quando era candidato capolista nella lista civica “Bonaccini Presidente”, una campagna elettorale nella quale lavorammo con passione e determinazione mancando il traguardo per un pugno di voti”.

Ed ancora: “Anche la sua mancata disponibilità alla candidatura a sindaco con il Centro Sinistra motivata come mancanza di competenze e caratteristiche adeguate a ricoprire il ruolo, ci aveva convinti, anzi, ci aveva fatto apprezzare il suo rispetto delle istituzioni. Ma se il rispetto fosse stato pieno e la competizione aperta “tra due persone di alto livello come Zattini e Rinaldini" (parole sue) ci saremmo aspettati una posizione neutrale e al di sopra delle parti. Invece è arrivato l'appoggio per la riconferma del Sindaco uscente”.

Di avviso opposto Leonardo Gallozzi (Presidente Italia Viva territorio forlivese), Andrea Guiduzzi (Presidente Italia Viva territorio cesenate) e Tommaso Pirini (Presidente provinciale Italia-Viva Forlì-Cesena): “Abbiamo appreso con soddisfazione della scelta del prof. Claudio Vicini di tornare all’impegno pubblico, come consigliere tecnico per la sanità del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, in caso di sua rielezione. Vicini è un punto di riferimento per la sanità romagnola, ha cessato il suo incarico pubblico per raggiunti limiti di età, ma resta un luminare di fara internazionale e uno dei massimi esperti nazionali del suo campo. Siamo lieti che abbia compreso e condiviso lo spirito civico che anima anche il nostro impegno all’interno de La Civica – Zattini sindaco guidata da Paola Casara a Forlì”

Prosegue la nota: “Vicini si è messo a disposizione in modo autonomo dai partiti e per il bene della comunità (l’incarico che andrà a ricoprire non avrà alcuna forma di compenso o rimborso), come fece in occasione delle regionali del 2020, in cui ottenne il maggior numero di voti della lista civica Bonaccini Presidente e ciò nonostante non accampò pretese, richieste o posti per sé o per altri. Quando si vota per scegliere sindaci e consiglieri comunali, quando si tratta del governo delle nostre città, contano le persone e non le ideologie. La scelta di Vicini ne è la conferma”.

La 'fronda' di Italia Viva passa quindi ad attaccare la posizione di Di Maio: “Non ci sorprende invece il riconoscimento che il sindaco Zattini ha tributato a Marco Di Maio come suo “consigliere e amico prezioso”, anzi, ci conferma la percezione che, purtroppo, avevamo avuto da tempo, sempre negata dal diretto interessato e dai suoi fedelissimi”. Si torna quindi al 2022, quando a Forlì il “Terzo polo” di Italia Viva, Azione e Pri arrivò a sfiorare quasi il 10% dei consensi.

Ricordano Marchi e gli altri dissidenti: “Chiedemmo che si aprisse da subito una fase nuova con l’apertura di un tavolo che mettesse insieme Italia Viva, Azione e tutte le forze che si riconoscevano in quel progetto. Era la promessa che avevamo fatto agli elettori e dovevamo mantenerla. Questo ci avrebbe consentito di affrontare queste Amministrative proponendoci come forza alternativa sia alle destre che alle sinistre. Avevamo anche il candidato giusto e, probabilmente, vincente: lo stesso Marco Di Maio. Lui, però, ha sempre rifiutato ogni nostra richiesta di impegno in tal senso, accampando motivazioni familiari o di lavoro che non gli permettevano di esporsi politicamente”.

Invece, per il gruppo che fa capo a 'RinnoviAmo' questo sarebbe stato “perché la decisione di sostenere Zattini era già stata presa con pochi fedelissimi, senza coinvolgere tutti i componenti gli organismi direttivi, senza il minimo coinvolgimento della base”. Nella loro nota, però, Pirini, Guiduzzi e Gallozzi confutano questa tesi e sostengono che l'appoggio a Zattini è stato “deciso dopo un ampio confronto in un’assemblea in conclusasi con un voto democratico, valido e riconosciuto anche dal partito regionale e nazionale”. Infine, però, i critici contro Vicini e Di Maio confermano di non abbandonare il partito: “Nessun abbandono, nessuna dispersione. Noi siamo ancora qui a lavorare, votare e fare votare per gli Stati Uniti d'Europa”.

Dura la replica di Di Maio alla nota dei dissidenti: “Si tratta di un attacco personale dettato da cattiveria gratuita. Ho più volte detto che non faccio politica da ottobre 2022, non ho ruoli politici e non ambisco ad averne. Finchè ho fatto politica, ho detto chiaramente cosa pensavo delle amministrative a Forlì, sia in pubblico che in privato a chi me l’ha chiesto. Che sia amico di Zattini è cosa nota e pubblica da oltre dieci anni; Vicini è legato alla mia famiglia da decenni (prima visita con lui nel 1986, io sono dell’83; abbiamo battuto insieme ogni angolo della provincia nel 2020 quando era candidato alle Regionali per Bonaccini; abbiamo fatto 58 dirette social durante la pandemia con svariate decine di migliaia di persone che ci hanno guardato”.

Conclude Di Maio: “Oggi sono un privato cittadino che non fa politica e non rinuncio certo alle mie amicizie, che anzi rivendico e ribadisco, per compiacere qualcuno o per non dispiacere qualcun altro. Se per alcuni questo è sufficiente per sferrare un attacco personale a una persona che, come già detto e ridetto e ribadisco ora, non fa politica, non ha ruoli politici e non ambisce ad averne perché ha intrapreso altri percorsi professionali, beh di politico non c'è nulla: è solo cattiveria gratuita che non tollero più, perché colpisce nel profondo la mia famiglia. Fatta di persone perbene, che vivono del proprio lavoro e non assumono atteggiamenti omertosi o opachi. Lascino in pace la gente perbene e provino a fare politica con rispetto per gli altri. Se ne sono capaci”.