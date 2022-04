Videosorveglianza, dal governo nuovi fondi: ne beneficeranno Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro

"Si deve ringraziare il primo decreto sicurezza di Matteo Salvini se tre comuni romagnoli (Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro) beneficeranno di nuove risorse per finanziare progetti di videosorveglianza indispensabili per il controllo del territorio e per contrastare la criminalità". Così il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, ricordando che, "grazie a quel decreto fortemente voluto dal leader della Lega durante i mesi in cui ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Interno, dal 2018 si continua a investire per rafforzare la sicurezza urbana".

"Sono infatti 27 i milioni messi a disposizione di 416 comuni italiani, tra cui i tre romagnoli, che potranno così potenziare il sistema di videosorveglianza", prosegue l'esponente del Carroccio. E per l’anno in corso, secondo quanto affermato dal sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, saranno messi a disposizione altri 36 milioni sempre per la videosorveglianza.