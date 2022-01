Vietina (Coraggio Italia): "Con Draghi e il Mattarella bis percorriamo la strada della stabilità"

"Cerchiamo di percorrere la strada della stabilità, quella che serve all'Italia, con Sergio Mattarella e Mario Draghi, due figure indispensabili per il bene del Paese". Lo afferma Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia. "L'intesa delle forze di maggioranza sul Mattarella bis è da leggere così: proseguire nel solco della stabilità in un difficile momento per la nazione. Ringraziamo Mattarella per compiere un ulteriore sacrificio nell'interesse del Paese".

"Ho sempre creduto che Draghi dovesse rimanere alla presidenza del consiglio, anzi, le forze politiche dovrebbero fare di tutto per riconfermarlo anche dopo la scadenza del mandato nel 2023 - conclude Vietina - è la persona giusta per guidare il Paese fino all'effettivo utilizzo dei fondi europei".