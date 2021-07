Vietina (Coraggio Italia): "Parlamentari diano il buon esempio, sì al green pass per entrare a Montecitorio"

"Mentre il Governo, proprio in queste ore, sta valutando le regole per l’introduzione ad ampio raggio del Green Pass per accedere a luoghi, come i locali al chiuso, e servizi, il presidente della Camera Roberto Fico si dichiara contrario all’ipotesi di richiederlo a noi parlamentari per consentire l’accesso in Parlamento? La trovo una posizione incomprensibile". Così Simona Vietina, deputato di Coraggio Italia e Delegato d’Aula.

Prosegue la parlamentare: "Se il Governo vuole imprimere un’accelerata sul Green Pass noi parlamentari dobbiamo dare il buon esempio ed essere pronti a ottenerlo ed esibirlo: non stiamo forse imponendo a medici e personale della scuola di completare il ciclo vaccinale e ottenere il green pass a pensa della sospensione dello stipendio? Bene, allora altrettanto si faccia con tutti i parlamentari. E non mi si venga a parlare di scorciatoie, con il Green Pass annacquato per chi ha ricevuto una sola dose: in questo momento opportunità per concludere il ciclo vaccinale non mancano, così come le dosi. A tutti i miei colleghi dico: vacciniamoci e sì al Green Pass per entrare in Parlamento".

"È un problema anche di senso e dovere civico, oltre che di rispetto per le fasce più deboli: se tutti gli adulti si fossero vaccinati, ad esempio, i bambini di qualunque età sarebbero pressoché al sicuro senza vaccino - conclude -. E invece, grazie a una fetta di popolazione che sceglie di non vaccinarsi, in futuro saremo costretti a vaccinare anche i piccoli e piccolissimi”.