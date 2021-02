Vietina (Forza Italia): "Governo Draghi occasione imperdibile"

“Una personalità di alto profilo istituzionale che possa catalizzare le migliori energie del Paese: non posso che concordare con il presidente Silvio Berlusconi quando vede in Mario Draghi la possibilità di rilancio del Paese". Così Simona Vietina, deputato di Forza Italia Romagna e sindaco di Tredozio, ricordando che il partito "non si sottrarrà al confronto e, in nome del senso di responsabilità che ci contraddistingue, siamo pronti a sottoporre a Draghi idee e contenuti".

"Il Paese attende risposte urgenti e inderogabili sull’emergenza sanitaria e su quella economica e sociale che la pandemia non ha potuto che aggravare: serve un “Governo dei migliori”, una squadra di personalità di alto profilo che sappia affrontare il compito titanico che si para loro di fronte, e serve un programma di Governo all’altezza su aspetti di importanza capitale come il piano vaccinale, il Recovery Fund, i ristori ma anche nodi strutturali come il fisco, la burocrazia, la giustizia". aggiunge.

"Su questo, per il centrodestra si apre un’opportunità imperdibile - conclude -. se i nostri alleati decidessero di sostenere il nascente Governo, a fronte delle giuste proposte, il Paese potrebbe contare finalmente su un Governo forte, trainato dagli ideali liberali che sono alla base della coalizione di centrodestra. Si tratta di una possibilità, quella di dimostrare agli italiani la nostra capacità di governare il Paese nel migliore dei modi, che ingiustamente ci è negata fin dalle politiche del 2018: ora possiamo cambiare”.