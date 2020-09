Vietina (Forza Italia): “Tappe forzate per la legge elettorale? Adesso le priorità del Paese sono altre"

"Una nuova legge elettorale è sicuramente necessaria ma non credo che, in questo preciso momento, si possa considerare una priorità per l’Italia: trovo intollerabile che il Pd proponga un lavoro a tappe forzate e non mostri lo stesso senso di urgenza per garantire la ripartenza economica del Paese". Cosi Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

"Il Covid - incalza la parlamentare azzurra - ha lasciato il Paese in macerie, con una crisi economica e sociale di proporzioni mai viste dal Dopoguerra a oggi: manca il lavoro, tanti giovani e meno giovani sono precari e sottopagati, le PMI che garantiscono il 70% dell’occupazione in Italia sono in una crisi senza precedenti, a volte con risvolti che sfociano in tragedia. Invece di premere l’acceleratore sulla legge elettorale dovremmo lavorare con altrettanta e più solerzia per un’ormai inderogabile revisione del sistema fiscale che riduca la pressione delle tasse su persone e imprese, e promuovere con apposite misure le assunzioni di giovani ma anche di quella fascia di persone over 40-45 che si è ritrovata senza lavoro e che vive grandissime difficoltà per ricollocarsi sul mercato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un’azione imponente, certo, ma che intervenga con estrema urgenza sui settori maggiormente in crisi e che non trascuri le aree montane, sempre più isolate e sempre più a rischio spopolamento e abbandono - conclude -. Senza benessere e stabilità economica il Paese sarà sempre più in ginocchio: in questo quadro dobbiamo davvero lavorare a tappe forzate! La legge elettorale, in questo momento, serve solo a salvare la faccia del PD nei confronti del proprio elettorato! Ora è prioritario investire tempo ed energie per ridare slancio e speranza all’Italia".