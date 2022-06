Vietina: "Sì alla Provincia Romagna, ma sia un ente concreto e operativo. Altrimenti meglio lottare per la Regione"

"L’idea di riunire la Romagna in un unico soggetto è condivisibile". Così la parlamentare di Coraggio Italia e sindaco di Tredozio, Simona Vietina, secondo la quale "non bisogna però complicare inutilmente lo scenario e occorre essere efficaci", come ha affermato Fabrizio Barnabè. "Da tempo, insieme a tanti sul territorio che amano questa terra, la sua storia e la sua identità e che sognano una Romagna più forte e competitiva, sostengo che occorra una maggiore attenzione alle esigenze specifiche di un territorio così unico come quello che riunisce Forlì e Cesena, Ravenna e Rimini, Imola, Lugo e Faenza - prosegue Vietina -. Una terra che ha una propria identità storica precisa ma che ha in sé anche le potenzialità per essere un motore politico-economico come le associazioni industriali la intendono".

"Ben venga, quindi una Provincia unica come trampolino di lancio per una nuova Regione ma che si tratti di un ente concreto, operativo e non svuotato di ogni potere come abbiamo visto succedere anche troppe volte con alcune Unioni che sono nate in regione - aggiunge -. Se dobbiamo correre il rischio di dare vita all’ennesima scatola vuota, allora, ben venga subito la Regione Romagna. Solo in questo modo potremo rispondere a ciò che richiedono cittadini e imprese, come evidenziato anche nel recente incontro organizzato da Confindustria a Meldola: un territorio pronto a rispondere alle sfide delle infrastrutture, della transizione energetica, del welfare, della formazione. Solo così la Romagna potrà essere protagonista in Italia e negli scenari internazionali. Ma occorre agire rapidamente: di tempo la Romagna ne ha visto perdere fin troppo".