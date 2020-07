Villa Selva, la Regione rinnova l’impegno a investire sullo scalo merci: "E' strategico"

“La Regione investirà e valorizzerà lo scalo merci di Villa Selva, anche perché questo già dice il Piano dei traporti 2020: su questo abbiamo già cominciato a lavorare insieme a Ferrovie, ci è ben chiaro l'importanza europea di questo scalo”. Così l’assessore regionale ai trasporti ha risposto, nel corso della seduta della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea legislativa, a un’interrogazione del consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli relativamente alle intenzioni della Giunta rispetto al potenziamento dello scalo merci di Villa Selva.

L'assessore ha poi illustrato i filoni di intervento per sfruttare a pieno le potenzialità dello scalo di Villa Selva e ricordato come siano già stato realizzati nel 2016 interventi sullo scalo e che anche nel 2020 è previsto un bando per gli operatori del trasporto multimodale: tra i progetti finanziati ce ne è uno che riguarda proprio Villa Selva. Pompignoli chiedeva nell'interrogazione presentata a Corsini "rassicurazioni in merito alle azioni di rafforzamento dello scalo merci di Villa Selva in virtù della sua strategicità dal punto di vista infrastrutturale per tutto il territorio romagnolo, e delle potenzialità di tipo economico e di supporto alla logistica sia via terra sia via mare".

"Prendo atto con soddisfazione che la Giunta considera il nostro scalo tra i 9 impianti principali al servizio della logistica regionale - afferma Pompignoli -. Come ho già detto, il Prit 2025 (Piano regionale integrato dei trasporti) lo inserisce nella “Piattaforma Logistica Integrata” regionale e prevede interventi per la sua completa funzionalità. Il fatto che l’assessore Corsini, lunedì mattina, abbia confermato un piano di investimenti funzionale al potenziamento e alla valorizzazione dello scalo, ci fa ben sperare per il futuro di questa infrastruttura la cui piena operatività è fondamentale e improcrastinabile per velocizzare e snellire il trasporto merci di tutta la Romagna, ottimizzando tempi, costi e sostenibilità ambientale".