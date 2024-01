Viroli lascia "Indipendenza", il partito politico fondato da Gianni Alemanno

Massimo Viroli, ex esponente di Forza Italia, lascia il ruolo di segretario di Forlì-Cesena di “Indipendenza” ed esce dalla formazione politica di destra fondata da Gianni Alemanno: “Vorrei ringraziare Gianni Alemanno dell'occasione che mi ha dato per abbracciare questa idea che considero innovativa ed importante”.

Ed ancora: “Le idee camminano sulle gambe degli uomini, non credo che Daniele Avolio abbia ben chiaro il concetto di Indipendenza. Quando uno abbraccia con onestà intellettuale un idea del genere senza uscire dai confini dell'idea fondante e cerca di declinarlo in maniera personale aggiungendo energia al progetto, non può sentirsi ingabbiato da una gerarchia che evidentemente non ha fatto suoi i principi del movimento. Auguro a Gianni Alemanno di riuscire a portare avanti le sue idee coinvolgendo soggetti che ne interpretano lo spirito in maniera autentica”, conclude Viroli.