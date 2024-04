Visita del sindaco Zattini e dell'assessora Casara nelle strutture degli Ospedali Privati di Forlì

Giovedì Andrea Amadori, candidato in consiglio comunale per la lista “La Civica- Forlì Cambia – Zattini Sindaco” ha accompagnato il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara per una visita nelle tre strutture sanitarie degli Ospedali Privati di Forlì. "Ospedali Privati rappresenta un gruppo sanitario di fondamentale importanza nella rete assistenziale della nostra città, che si conferma polo di eccellenza sanitario della Romagna", afferma Amadori. Le porte degli Ospedali Privati si sono aperte con la visita a Villa Serena, con l’accoglienza del Stefano Foschi, direttore amministrativo, del dottor Alessandro Bandini del Consiglio d'amministrazione di Opf, dell’ingegner Paolo Savorelli vice Presidente e del dottor Davide Dell’Amore, direttore sanitario.

L’incontro, fortemente voluto dal sindaco Zattini con delega alla Sanità, e organizzato su iniziativa del dottor Amadori, ha consentito di conoscere e soprattutto di “osservare da vicino” le realtà del gruppo degli Ospedali privati con sede in Forlì. "Un centro sanitario di eccellenza e punto di riferimento per la popolazione Forlivese", spiega Amadori. A Villa Serena la visita è iniziata dal Centro diagnostico-radiologico che, dopo i disastri dell’Alluvione, è stato completamente rinnovato e ricostruito. "Un segno di forza e capacità organizzativa ed imprenditoriale anche in campo sanitario tipica della nostra terra di Romagna con forte vocazione sociale e sanitaria - prosegue -. Il Centro vanta dispositivi diagnostici all’avanguardia, il tutto circondato da una vera galleria d’arte con opere di Ido Erani che conferisce al contesto un aspetto accogliente caldo ed ospitale".

La visita è proseguita poi a Villa Igea ove gli ospiti, guidati anche dal dottor Luca Zambianchi (vice direttore degli ospedali privati di Forlì) hanno, incontrato i professionisti del servizio di Oculistica, vero fiore all’occhiello e centro universitario di formazione specialistica con Uni-Fe (Università degli Studi di Ferrara) diretto dal professor Busin, specialista di fama mondiale e responsabile dell’Unità di Fisiopatologia Corneale degli ospedali Privati di Forlì. Il centro è caratterizzato da una organizzazione impeccabile con strumentazioni sofisticate e competitive. "Anche in questo caso, la struttura stessa dell’Istituto esula dai cliché attuali delle realtà sanitarie, essendo una palazzina storica, già polo didattico", informa Amadori.

Infine, l’incontro si è concluso a Villa delle Orchidee, sorta al centro di un giardino che comprende spazi ricreativi e parcheggi per Operatori Sanitari ed utenti, nel quartiere Ronco. Ad accogliere i visitatori per quest’ultima tappa di questo importante incontro “sanitario” ha fatto “gli onori di casa” il dottor Davide Bertini, Responsabile di Villa Orchidee, che ha condotto il dottor Amadori, il sindaco Zattini e l’assessora Casara, all’interno di una realtà altrettanto importante, con Ambulatori di Chirurgia Laser Generale e Ginecologica, Palestre attrezzatissime, Piscine di diverse profondità per Riabilitazione e Fisioterapia

"Forlì è una città particolarmente fortunata, perché dotata di una rete sanitaria che presenta a tutti gli effetti caratteristiche di Policlinico Diffuso. Il suo centro di riferimento per Patologie ad alta Complessità è costituito dall’Ospedale Morgagni Pierantoni, ma attorno ad esso ruotano Strutture Pubbliche (Consultori, Nuclei di Cure Primarie) e Convenzionate (Ospedali Privati di Forlì) che con la loro altrettanto preziosa attività contribuiscono a soddisfare la richiesta di salute e prevenzione del Forlivese, alleggerendo il carico di lavoro all’Ospedale Morgagni Pierantoni con prestazioni di elevata qualità", conclude Amadori.