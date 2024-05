Il ministro dell'Ambiente a Forlì per sostenere Zattini e i due candidati alle Europee: "Noi moderati con le idee chiare"

E' arrivato in città per dare pieno sostegno alla ricandidatura di Gian Luca Zattini e ai due candidati per le Elezioni Europee, la deputata Rosaria Tassinari e l'ex deputato Bruno Molea. E il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin lo fa con queste parole: “Sull'Europa, a queste elezioni, c'è una sfida che non è solo nazionale, ma è epocale e in grado di incidere sul futuro delle giovani generazioni”. E di fronte alle nuove sfide “noi siamo moderati, “normali”, ma non per questo non siamo “duri” e con le idee chiare e i piedi ben piantati per terra”, dice il ministro, di fianco a Zattini e all'assessore Giuseppe Petetta, capolista di Forza Italia alle elezioni comunali. Per il ministro “è un assessore che è l'amministrazione di Forlì, che ci mette passione”. Per questo, il ministro in quota Forza Italia esprime sostegno “a un sindaco che ha lavorato bene”.

Gilberto Fratin era accompagnato Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, e da Bruno Molea, con Pichetto Fratin che invita alla tripla preferenza (possibile solo sulla scheda delle Europee) 'Tajani – Tassinari - Molea'. Alla loro presenza nella sede elettorale di Forza Italia in piazza Saffi sono stati presentati anche i 32 candidati della lista alle elezioni del consiglio comunale, capeggiata da Giuseppe Petetta.

“A nome di Forza Italia nazionale – ha precisato il ministro Pichetto Fratin – sottolineo l’importanza e la collaborazione che esiste fra Governo, Parlamento e istituzioni locali, fra cui le amministrazioni comunali con bravi sindaci come il vostro Zattini che sono sulla breccia tutti i giorni oppure i collaboratori assessori e consiglieri comunali. Come pure sono qui per appoggiare, incoraggiare e sostenere bravi candidati europei, come Rosaria Tassinari e Bruno Molea, espressione di una politica alta e di una società civile molto impegnata e responsabile”.

Da parte sua Zattini incassa l'appoggio di “Forza Italia, un partito in stato di salute e che si sta dimostrando attrattivo di un grande entusiasmo”. E in casa degli azzurri aggiunge: “Se siamo tutti qui lo dobbiamo tutto a Silvio Berlusconi, che nel '94 ebbe l'intuizione di riunire i moderati, tutti i 'non sinistri', senza questa scelta oggi sarebbe stato tutto diverso”. E aggiunge: “Io che vengo dalla Dc, ricordo che in quel momento sembravamo tutti destinati al patibolo, mentre prima o poi la storia riconoscerà l'esperienza del pentapartito”.

Parole di apprezzamento a Zattini anche da Bruno Molea, entrato in Forza Italia dopo l'esperienza parlamentare in Scelta Civica: “Zattini ha mostrato come si organizza una città che non aveva più progetto nei cassetti, e lo posso dire avendo lavorato molto con le amministrazioni comunali”. Per cui per Molea, personaggio del mondo dello sport, “squadra che vince non si cambia”.

Presentando i 32 candidati consiglieri del comune di Forlì della lista di Forza Italia, collegata al candidato sindaco Zattini, la deputata Tassinari ha commentato: “Con questa lista, capeggiata dall’assessore uscente Giuseppe Petetta, rappresentiamo tutti i settori della società civile forlivese, perché ognuno di loro vive nell’esperienza quotidiana e concreta tutti i problemi e gli aspetti del vivere nelle famiglie, nel lavoro e nella città di Forlì, nella cui gestione e amministrazione vogliamo portare il nostro contributo con impegno ed entusiasmo per i prossimi cinque anni”.

La lista di Forza Italia

Ecco la lista dei candidati: Giuseppe Petetta (assessore uscente), Barbara Acquaviva, Walter Cacchi, Luca Chiericati, Sergio Culiersi, Gbeu Serge Diomande, Federica Ferraris, Luca Frassineti (coordinatore a Forlì dei giovani azzurri), Alberto Gentili, Simonetta Giunchi, Youssef Laazizi, Gabriele Lotti, Luigi Mambelli, Arben Marku, Tommaso Migliaccio, Mirco Monti, Vinicio Pala, Gian Marco Pergolini, Benedetta Peroni, Paola Piovaccari, Massimo Scozzoli, Barbara Semeraro, Manuela Susanna, Paolo Tani, Roberto Tassinari, Maria Angela Torti, Valerio Valbonesi, Giulia Versari, Elena Vetri, Giuseppe Salvatore Virzì, Aurelio Zambelli e Margherita Zambino.