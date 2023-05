Vittorio Feltri choc: "Prima piangono perché non piove, poi perché piove troppo. Cosa vogliono?"

Urta la sensibilità di tanti forlivesi il tweet che ha postato il famoso giornalista Vittorio Feltri, ora consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia. Taglienti le sue parole in una città colpita dell'alluvione e che piange tre morti. Ha scritto Feltri: "Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono". Questo il commento choc pubblicato dal sul suo profilo Twitter. Ovviamente immediate sono insorte le polemiche politiche e le proteste nei suoi confronti. Riporta la notizia MilanoToday.