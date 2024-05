Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"In campagna elettorale le promesse elettorali sono normali. È saggio tuttavia conoscere chi fa certe promesse. Si è appreso che una candidata al consiglio comunale nella lista cosiddetta civica di supporto al Sindaco in carica, in visita presso il Polisportivo "Casadei", ha promesso per il prossimo mandato investimenti sul campo da calcio di allenamento. Stupisce che la stessa persona abbia già ricoperto l'incarico di assessore allo sport. Ben avrebbe potuto impegnarsi allora - quando indossava una diversa casacca politica - per investire sugli impianti comunali destinati all'avviamento sportivo dei giovani. Ricordiamo che a quei tempi l'attenzione dell'assessore era concentrata sulla creazione di grossi e costosi eventi dimostratisi per lo più fini a sè stessi, oltre che funzionali alla sua visibilità personale.

Anche l'assessore allo sport in carica da 5 anni, si sarebbe accorto solo in campagna elettorale (nonostante i molti fondi avuti a disposizione in questo mandato) della necessità di manutenzione straordinaria al tetto del palazzetto "Marabini" nel nostro quartiere.

L'amministrazione uscente dimostra di ricordarsi dei quartieri solo quando cerca conferme elettorali. La coalizione che sostiene Rinaldini intende invece mettere in campo una politica dello sport che sostenga prima di tutto le associazioni sportive che promuovono l'avviamento allo sport e l'aggregazione dei più giovani, oltre a gestire con grande generosità ed efficienza gli impianti comunali. Non ci interessano i grossi eventi a spot: vogliamo una città in cui l'attività fisica sia un momento di socialità, salute e prevenzione per tutti, a partire dai più giovani".

Giulio Marabini, candidato Pd al consiglio comunale di Forlì del circolo di San Martino, Grisignano e Collina