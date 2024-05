Elezioni Europee, Volt candida una ex studentessa di Scienze Politiche di Forlì: "Siamo un movimento transnazionale"

Una delle frecce nell'arco di Graziano Rinaldini è di colore viola e si chiama 'Volt', partito trasnazionale europeo, che a livello locale esprime il candidato Francesco Marino nelle liste di 'Rinnoviamo Forlì', mentre per le Europee, nella circoscrizione Nord Est, vede due candidati inseriti nelle liste Pd, il bolognese Marcello Saltarelli e Silvia Panini, modenese ed x studentessa di Scienze Diplomatiche e Internazionali a Forlì, che proprio in città ha iniziato la sua militanza in Volt, una volta conosciuto il raggruppamento politico in un programma Erasmus all'estero.

Volt, spiega Saltarelli, “è un movimento europeo nato in risposta alla Brexit, che vuole un'Unione Europea diversa, una vera unione tra stati”. La caratteristica del movimento è che presenta un programma politico unico nei 27 stati membri dell'Unione e che vorrebbe presentare liste transnazionali, una possibilità tuttavia non permessa dalla legislazione europea, né da quella italiana. Per questo, “dopo interlocuzioni anche con altre forze politiche, si è trovato un accordo per inserire due candidati nelle liste del Pd, gli unici a livello nazionale, nella circoscrizione Nord Est”, sempre Saltarelli.

E aggiunge da parte sua Panini: “Non vogliamo un'Europa degli Stati, ma neanche un'Europa che pialli tutto, a partire da una sola lingua”. Tra le priorità di Volt la transizione energetica, un piano industriale europeo, un piano di mitigazione degli effetti climatici, “che qui in Romagna hanno colpito” precisa, difesa comune ed esercito europeo, e “sistemi di gestione delle migrazioni gestiti con metodi democratici e non da agenzie come Frontex che non hanno controlli”. Ed ancora: “Giustizia fiscale, con risorse economiche che non devono essere devolute solo dagli Stati, ma essere europee”, che Panini ritiene che debbano provenire “dai giganti dell'economia”.

Piena centralità poi sul tema dei diritti. Saltarelli scivola, però, sull'esperienza forlivese del coinvolgimento delle associazioni pro-vita e attacca: “L'amministrazione comunale di Forlì è stata la prima a introdurre le associazioni pro-vita nei consultori”, riferendosi ad progetto di circa quindici anni fa elaborato dall'amministrazione comunale Pd dell'epoca. “Anche a Modena abbiamo contestato alcuni volantini informativi nel consultorio”, spiega Panini, sottolineando di non voler fare sconti al Pd su questo tema. “Non conosco nei dettagli quel progetto, ma probabilmente nasceva dalla volontà dell'epoca di dare piena attuazione alle legge 194. Ma nel momento in cui la destra ne ha fatta una questione ideologica arrivando a dire che l'aborto non è un diritto e cercando di colpevolizzare la donna, allora è una scelta di rivedere”, aggiunge da parte sua Gessica Allegni, segretaria dem.

Così Allegni: “Mi fa piacere che ci siano persone come i candidati di Volt nelle liste Pd alle Europee”, parlando di un Pd aperto e plurale. “Sono elezioni importantissime, dove sono in gioco tante battaglie dei diritti, e sull'autodeterminazione della donna e il 'fine vita' siamo in pesante ritardo in Italia. Spesso viene descritta come un'Europa matrigna, ma parlare dell'Europa delle libertà e dei diritti individuali è il miglior modo per parlarne”. Aggiunge Graziano Rinaldini, candidato sindaco: “L'Europa ci garantisce importanti libertà, spesso lasciamo il concetto di libertà ai nostri avversari, anche se non gli si attiene”.

Alle amministrative Volt candida Francesco Marino, nelle liste di Rinnoviamo. “Vogliamo una Forlì che guardi al futuro, potenziando gli uffici di europrogettazione”. Tra le altre proposte di Volt l'estensione dei servizi di centro estivo per le famiglie con genitori lavoratori, un piano di mitigazione dei cambiamenti climatici e di prevenzione delle calamità come l'ultima alluvione, ed infine lo psicologo di base, che guardi soprattutto al disagio nelle fasce giovani. Il faro della lista, conclude il coordinatore Michele Fiumi, “è l'inclusione sociale, niente si muove se non c'è il recupero delle relazioni”.