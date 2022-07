Voucher centri estivi, Fratelli d'Italia: "Risorse insufficienti, famiglie deluse dalla Regione"

"Nei giorni scorsi per tante famiglie della provincia di Forlì-Cesena è arrivata una doccia fredda: le domande presentate per ottenere i voucher per i centri estivi sono state bocciate. Risorse esaurite e la copertura è sufficiente a malapena per il 40% delle richieste di contributo presentate: per quei nuclei dove entrambi i genitori lavorano, e quindi il centro estivo è davvero una necessità, l'esclusione è stata praticamente automatica visto che la graduatoria è stata stilata in base all'Isee e questo si traduce nel dover pagare completamente una retta che mediamente oscilla tra i 600 e i 700 euro per figlio". La denuncia arriva da Fratelli d'Italia. Su tutto il territorio sono arrivate numerose segnalazioni di famiglie contrariate per essere rimaste escluse.

"Una reazione più che comprensibile - interviene Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - vista l'intensa campagna di marketing portata avanti dalla Regione Emilia-Romagna: pareva che il voucher fosse garantito per tutte quelle famiglie che rientravano in un Isee fino a 28.000 euro e questo ha spinto tanti a presentare domanda e iscrivere i figli ai centri estivi pensando di poter contare sul voucher. Ma alla fine chi beneficia dei contributi pubblici sono sempre i soliti noti".

"Nel bando - precisa Buonguerrieri - oltre al riferimento all'Isee, si spiega che il voucher può essere richiesto da quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano oppure, novità di quest'anno, anche da disoccupati purché abbiano sottoscritto un Patto di servizio di politica attiva del lavoro. In sostanza, quest'ultimo punto, è uno strumento utilizzato dai centri per l'impiego per formalizzare un accordo tra i disoccupati per l'inserimento lavorativo e la partecipazione ad un percorso formativo: la maggior parte è gente che percepisce il famoso reddito di cittadinanza. Persone che ovviamente hanno un Isee basso, e quindi avanzano in graduatoria, ma che avrebbero il tempo per stare con i figli visto che ancora non hanno un'occupazione". Nonostante i fondi totali stanziati dalla Regione siano i medesimi dell'anno passato, ricorda Fratelli d'Italia, "per il 2022 l'intera provincia Forli-Cesena ha ricevuto solo 532.000 euro. La più bassa, dopo Ravenna".