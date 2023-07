Welfare, Tassinari: “Garantire diritto al mantenimento anche ad invalidi civili parziali”

“Gli invalidi civili parziali, coloro che hanno una minima capacità lavorativa, sono oggi impossibilitati a mantenersi per l’estrema difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, non riescono così a provvedere al proprio mantenimento a causa dell’esiguo sostegno assistenziale che ricevono dallo Stato. Purtroppo, la legge 448/2001, incrementa maggiorazioni sociali solo per gli invalidi civili totali mentre per gli invalidi civili parziali, gli importi sono sotto il limite della sussistenza”. Sono le parole della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

“Ho presentato quindi una interrogazione con risposta scritta ai Ministri per le disabilità sociali e del lavoro e delle politiche sociali per capire quali iniziative il governo intende adottare a garanzia del diritto al mantenimento e all’assistenza sociale anche in favore degli invalidi civili parziali e in linea con i diritti tutelati dall’articolo 38 della nostra Costituzione”.