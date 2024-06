Zattini bis, Italia Viva in Consiglio comunale con Gallozzi. "Giusta la scelta di rafforzare la civica"

"La scelta politica che abbiamo promosso di sostenere il rafforzamento della lista civica del sindaco Gian Luca Zattini, si è rivelata giusta e vincente". Così Italia Viva commenta l'esito delle elezioni comunali a Forlì, che hanno visto la vittoria del primo cittadino uscente su Graziano Rinaldini del centrosinistra. "Abbiamo ritenuto l'operato del sindaco in continuità con le linee strategiche del passato, apprezzato la sua inclusività e la sua concretezza - affermano i renziani -. Non abbiamo mai condiviso, invece, l'approccio aprioristicamente contrario a tutto e il dileggio degli avversari, che invece abbiamo visto in questa campagna elettorale".

"Il nostro contributo, decisivo, per rendere più forte la lista civica - non solo attraverso la candidatura del nostro neo consigliere comunale, Leonardo Gallozzi, ma anche contribuendo all'apporto di molti altri e più chiaro il suo programma - si è rivelato decisivo per la rielezione di Zattini. Ora occorre fare tesoro di questo grande capitale di fiducia che il sindaco ha incassato, tenere unita una città che ha bisogno di aggregare le forze migliori per affrontare le tante sfide che ha di fronte. Tanti elettori del mondo centrista e moderato che - piaccia o meno - hanno voluto credere al progetto della Civica, si aspettano un cambio di passo positivo e propositivo per la città. Ed è in questa direzione che continueremo a dare il nostro contributo, per far correre Forlì verso il futuro".