Zattini bis, Tassinari (Forza Italia): "Con lista rinnovata abbiamo aumentato il numero di consensi"

"Siamo molto contenti della riconferma Gian Luca Zattini alla guida della città, un risultato straordinario reso possibile anche dall’apporto di Forza Italia". Rosaria Tassinari, deputata il coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia, interviene sull’esito delle elezioni. "Abbiamo scommesso su una lista rinnovata - commenta Tassinari- ed abbiamo raccolto un numero di consensi superiore a quello della passata tornata, a conferma del fatto che gli elettori recepiscono con favore quando si punta su energie fresche. Ora ci prepariamo a fare la nostra parte per la città, al fianco del sindaco e per il bene dei nostri cittadini".