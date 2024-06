Zattini chiude la campagna elettorale in Piazzetta della Misura: ci sarà la ministra Alessandra Locatelli

Chiusura della campagna elettorale in Romagna per Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, che, accompagnata dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, oggi pomeriggio, farà tappa a Mercato Saraceno, Cesena e Forlì a sostegno dei tre candidati della coalizione di centrodestra alla carica di sindaco. Il tour elettorale parte da Mercato Saraceno dove alle 17.30, Locatelli incontra la cittadinanza insieme al candidato sindaco Ombretta Farneti all’Azienda agricola ‘Clorofilla’, via Barbotto, 3172. Sarà poi la volta di Cesena (ore 19) dove Locatelli e Morrone presenzieranno alla festa di fine campagna elettorale del candidato sindaco Marco Casali al bar/ristorante ‘Incanto’ (via A. Manuzzi,145). Ultima tappa Forlì dove l’appuntamento è in piazzetta della Misura, alle 20.30, alla festa di chiusura della campagna elettorale di Gian Luca Zattini, sindaco uscente della Giunta di centrodestra e candidato per il secondo mandato.