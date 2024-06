Zavatti: "Importante manifestazione per rivendicare il diritto alla casa, spesso negato per pregiudizi poco nobili”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Nel pomeriggio di sabato 1 giugno Forlì ha conosciuto una nuova pagina feriale, piccola ma significativa, della sua storia comunitaria. In Piazza Ordelaffi , davanti alla Prefettura. Rispondendo all’invito di Forlì città aperta e dell’Unione Studenti Universitari, un centinaio di persone, per lo più immigrati africani e giovani studenti e studentesse migranti da altre città del paese, si sono raccolti in forma circolare per rivendicare il diritto alla casa (spesso negato per pregiudizi “poco nobili”) e il diritto al pagamento di affitti non troppo cari (insostenibili anche da tanti giovani universitari). Due studentesse e uno studente hanno denunciato il fatto che la sede forlivese dell’università enfatizza molto la maggiore crescita di iscritti rispetto alle altre sedi romagnole, ma l’attenzione alle problematiche sociali degli studenti è molto limitata.

“Tante persone senza casa e tante case senza persone”. Un’affermazione accorata ripetuta più volte nel corso degli interventi: sei di immigrati da Senegal, Guinea Bissau, Mali, Burkina Fasu) e tre di universitari. In occasione della festa della Repubblica si dovrebbe fare più che mai memoria del primo comma dell’ 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizione personale e sociale”.

I cittadini africani che si sono alternati al microfono, quasi tutti lavoratori in regola che si sentono forlivesi e hanno ormai compiuto la scelta di vita di restare in Italia, ritengono profondamente ingiusto il doversi accontentare di situazioni abitative molto precarie (a volte anche di dover dormire in auto) e la necessità di tempi di attesa particolarmente lunghi per il riconoscimento dei permessi di soggiorno, con un incomprensibile scaricabarile fra Forlì e Roma. “ Il nostro lavoro contribuisce al benessere di tutta la comunità, che avrebbe bisogno anche a Forlì di diverse migliaia di nuovi immigrati e i nostri contributi sono sempre più indispensabili al pagamento delle pensioni degli anziani, ma noi siamo considerati e trattati come cittadini di serie b”. E uno di loro dice: “Il cimitero non ha colore”.

In una manifestazione molto civile e pacifica, la rabbia per le discriminazioni subite si traduce anche in qualche sfogo molto duro. “Forlì è una città razzista”. Affermazione certamente eccessiva, al di là dei comportamenti razzisti di non pochi concittadini, anche con responsabilità istituzionali. Massimo Tesei ha ricordato che negli anni ’50 e ’60 in molti palazzi di Torino e Milano erano affissi cartelli come :”Non affittasi a meridionali”. Anche se milioni di lavoratori provenienti dal Sud hanno dato un contributo essenziale al miracolo economico. Come braccia di lavoro erano accettati o forse meglio subiti, ma senza il riconoscimento dei bisogni delle persone e delle loro famiglie. Ricordo una frase rimasta famosa di un emigrato italiano in Svizzera: “Cercavate braccia di lavoro, e sono arrivati uomini”. E donne, e famiglie. Purtroppo la coalizione di destra-centro che governa l’Italia e aspira ad amministrare una seconda volta Forlì concepisce l’immigrazione non come una risorsa, ma come un peso da rimuovere in maniera preconcetta, senza tener conto del forte declino demografico in atto e neanche dell’appello delle forze economiche, in grande difficoltà per la carenza di mano d’opera.

L’ottusità di certi pregiudizi oscura anche la percezione della realtà e dei propri doveri pubblici, che dovrebbero essere al servizio del bene comune. A Forlì la giunta Zattini ha temuto perfino –oscurandola- la voce della Consulta elettiva dei nuovi cittadini immigrati, che nella seconda metà degli anni Novanta è stata fra le prime a nascere in Italia, un orgoglio del centro-sinistra. Risponda prima del 7 giugno l’attuale sindaco: se la sua posticcia coalizione vincesse, la Consulta resterebbe negli archivi o sarebbe rianimata?

Pierantonio Zavatti