Zavatti: "Spero che il sindaco convochi le nuove elezioni per la consulta degli stranieri"

Una riflessione sul voto locale dell’8-9 giugno. Quando a Forlì una coalizione vince al primo turno, con un risultato addirittura migliore di quello conseguito nel 2019, bisogna prenderne atto come si deve di fronte a un verdetto democratico. E che quasi il quaranta per cento degli elettori non si sia recato alle urne è questione che dovrebbe richiedere una riflessione approfondita da parte di tutte le forze politiche, e in primo luogo dell’opposizione. Da elettore della coalizione di centro-sinistra, ma non militante di partito, auspico che le forze politiche di sinistra non si limitino ad affermare “abbiamo fatto una buona campagna elettorale e non abbiamo nulla da recriminare”.

Molto difficilmente un confronto si gioca solo nei pochi mesi di campagna elettorale. A prescindere dall’apporto decisivo che il sindaco Gian Luca Zattini ha avuto dalla lista civica Forlì Cambia, coordinata con intelligenza dall’assessore Paola Casara, non può essere eluso il dato dell’enorme divario nella sinistra fra il voto europeo e quello per il rinnovo del Consiglio comunale. Risulta evidente che il PD e il partito di Bonelli e Fratoianni (senza parlare dei pentastellati) non sono riusciti a intercettare in maniera adeguata i bisogni, le aspettative e le speranze dei forlivesi . E questo succede da vari anni.

Al sindaco Zattini (ma anche alle minoranze) auguro la riscoperta di un aspetto dell’eredità del sindaco Sauro Sedioli, che nella prima metà degli anni Novanta ha posto l’accento sul valore fondamentale della partecipazione popolare e sulla necessità della ricerca di un dialogo costruttivo e delle più ampie convergenze fra tutti i gruppi consiliari di fronte a decisioni di particolare rilievo per il bene comune. Da semplice cittadino attendo ancora una risposta alla mia istanza di indire come previsto nuove elezioni per la Consulta dei nuovi cittadini immigrati , celebrando inoltre in modo più sentito e solenne il conferimento della cittadinanza italiana a coloro ai quali è dovuto. Rivolgo in conclusione un apprezzamento speciale alla lista civica Rinnoviamo Forlì per la qualità del suo impegno e un augurio sincero e fiducioso ai giovani neo-consiglieri eletti in vari gruppi.

Pierantonio Zavatti