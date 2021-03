Zona rossa, Vietina (Forza Italia): "Fallimento della politica regionale. Mancano i controlli sul territorio"

Il possibile ritorno in zona rossa di tutta l'Emilia-Romagna "è il segno che la politica regionale a livello territoriale ha fallito". Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia Romagna e sindaco di Tredozio. "Fallito sul tema dei trasporti scolastici e pubblici, cruciali vettori della diffusione del contagio fra i giovani, fallito sui controlli che non vengono fatti nei luoghi dove i ragazzi si assembrano una volta usciti da scuola, fallito nel fare rispettare le regole - prosegue l'esponente azzurra -. La politica delle Unioni ha spuntato le armi dei piccoli Comuni che non possono contare su risorse per monitorare il territorio ed evitare la violazione delle norme nelle aree pubbliche, i trasporti locali continuano a essere stipati e poi vogliamo fare ricadere la colpa sulla scuola, forse l’unico posto dove i ragazzi rispettano le regole per qualche ora al giorno?"

Lunedì appare quasi inevitabile a un ritorno di tutta la Regione in zona rossa e questo penalizzerà tutti quei territori dove i contagi sono ridotti, colpendo imprese e attività già allo stremo e frustrando gli sforzi di chi, fra mille difficoltà dopo un anno così difficile, ha rispettato e continua a rispettare le norme - continua -. È stata promessa un’accelerazione sui vaccini: saremo vigili perché la popolazione, il tessuto economico del territorio e, ancora di più, i nostri ragazzi e ragazze non ne possono più".