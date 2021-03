Zona Rossa, Vietina (Forza Italia): "Per il Forlivese è un eccesso. Così il tessuto economico muore"

Lunedì per tutti i Comuni della Romagna è scattata nuovamente la zona rossa. Il sindaco di Tredozio e parlamentare di Forza Italia, Simona Vietina, invita il governatore Stefano Bonaccini "a ripensarci, prendendo una posizione importante e di grande valore simbolico riposizionando il territorio forlivese in arancione scuro". Gli studenti sono nuovamente alle prese con la didattica a distanza, quando, osserva Vietina, "Carradori ha esplicitamente affermato che il problema non è nelle scuole ma al di fuori, tanto nei trasporti quanto negli assembramenti in ambito familiare e al di fuori, e imprese chiuse".

"Proprio il mondo imprenditoriale forivese ha levato un grido di sofferenza nella giornata di sabato, con la richiesta unificata di Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Cna affinché Bonaccini rivedesse la scelta di posizionare Forlì in zona rossa - prosegue Vietina -. Condivido la richiesta delle associazioni: il tessuto economico del territorio è allo stremo e i cambiamenti di rotta, da zona arancione ad arancione scuro a rosso, si susseguono nell’ordine dei minuti, non più delle giornate generando confusione, sconforto e disorientamento".

"Certo, i numeri dei contagi di Forlì permettono a Bonaccini di istituire la zona rossa. ma gli altri indicatori permetterebbero di confermare almeno le aperture delle imprese commerciali - conclude -. Rilancio questa richiesta nel giorno della festa della donna, a maggior ragione perché a essere penalizzata sempre di più in questa pandemia è proprio l’imprenditoria e l’occupazione femminile: secondo i dati Istat di fine anno, i posti di lavoro persi in Italia per il 90% riguardano il mondo femminile e, in particolare in Emilia-Romagna, nel 2020 sono 25.000 le donne occupate in meno a causa della pandemia"