Elezioni, Zecchini (Rinnoviamo): "Vanno riaffermati i valori dell’europeismo come presidi contro derive antidemocratiche"

Nel 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la lista civica RinnoviAmo Forlì ricorda "il sacrificio di coloro che hanno permesso di costruire un’Italia libera e democratica, riportandosi al rispetto dei valori dell’unità e dell’europeismo. Celebrare il 25 aprile significa rendere omaggio a tutti gli uomini e le donne che hanno combattuto e si sono sacrificati per garantire agli italiani un futuro libero dall’autoritarismo".

“Chissà se quei cittadini così valorosi avrebbero mai potuto immaginare che un giorno le nazioni europee sarebbero state unite da un vincolo di pace e solidarietà, che avrebbero garantito ai loro discendenti di non dover più imbracciare un fucile contro un fratello, bensì di studiare e viaggiare liberamente tra Stati. Settantanove anni fa ci siamo liberati dal nazifascismo, ma non abbiamo ancora estirpato l'erba cattiva della divisione e dell'odio che, anzi, stanno tornando a fomentare venti di guerra", commenta Elisa Zecchini, avvocata candidata nella lista civica RinnoviAmo Forlì e coordinatrice di un’associazione paneuropea di giuristi (YFOE).

“Dobbiamo quindi coltivare i valori dell’europeismo, gemmati dall’esperienza delle guerre e della resistenza, come unica ricetta contro derive antidemocratiche. Pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà, non discriminazione e uguaglianza: questi sono i semi che ci hanno portato a prosperare - prosegue Zecchini -. Oggi più che mai è necessario riaffermarli per prenderci cura della nostra casa, città e Unione, costruendo insieme un futuro europeo”. La lista civica prenderà parte alle celebrazioni del 25 aprile previste in Piazza Saffi dalle ore 9.30, portando in piazza la bandiera dell’Europa insieme a quella italiana.