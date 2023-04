Gelate e non solo: gli imprenditori agricoli si confrontano sui punti critici nell'agenda del nuovo Ministero

La notte tra il 5 e il 6 di aprile scorso verrà ricordata come l’ennesima nefasta per i frutticoltori emiliano romagnoli. Una notte passata a temperature oscillanti tra i -1 e i -4 gradi a cercare di salvare il lavoro di un anno intero e la possibilità di mettere sulle tavole di mezzo mondo i prodotti della nostra terra. Infatti la produzione agricola nazionale vale circa 10 milardi di euro in export, secondo valore per importanza dopo il settore vinicolo, un “valore da tutelare” come dichiarato da Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nei giorni scorsi un gruppo di agricoltori del forlivese ha chiesto un confronto al sottosegretario D’Eramo e al deputato Jacopo Morrone sul tema delle assicurazioni in primis e sugli altri temi caldi nell’agenda del nuovo Masaf. L’incontro è stato aperto dal presidente di Condifesa Ravenna Stefano Francia all'azienda agricola Villa, che ha esposto le esigenze delle aziende agricole: “Questo è uno dei territori in cui si è investito maggiormente in attrezzature e gestione del rischio. Il problema è particolarmente sentito per la vulnerabilità del territorio ai danni da gelo e grandine e l'impatto dei costi assicurativi. Da quest'anno ci sarà il fondo Agri-Cat che però dovrà agire insieme alle polizze, l'abbiamo fatto presente ad Ismea per ragionare anche su diverse fasce di rischio".

"La 102 del 2004 oggi non è più efficace e ha dimostrato di sostenere anche chi non ha contratto alcuna polizza assicurativa. Se siamo stati i primi in Europa a credere in un sistema mutualistico innovativo come Agri-Cat dobbiamo continuare a investire come sistema paese in questa direzione - ha proseguito Francia -. Il futuro è quello di mettere gli agricoltori in condizione di assicurare la propria azienda, in due anni si è passati dal 55% al 35% di aziende assicurate, si potrebbe pensare ad una forma assicurativa regionale comune. Infatti la gestione del rischio è diventato un costo integrato e non opzionale, ho parlato di assicurazioni per competenza ma c’è anche l’esigenza di contributi e liquidità per l’acquisto di attrezzature che possono aiutare a contrastare questi eventi climatici".

Ad ascoltare la posizione degli intervenuti e a fare una panoramica sull’agenda del nuovo Ministero ha presenziato il sottosegretario D’Eramo che ha messo in evidenza altri temi cruciali su cui il governo interverrà: “Il settore agricolo è un valore per il nostro paese e vanno tutelati i 10 mld di euro in export che rappresenta. Rileviamo alcuni temi particolarmente importanti su cui intendiamo agire immediatamente. Il primo riguarda il taglio dei fitosanitari. Sicuramente è importante considerare la salute dell'uomo e del terreno ma bisogna parlare di reciprocità cioè se riuscissimo a ridurre l'uso di fitosanitari a discapito della produttività non dovremmo poi acquistare da paesi terzi, creando una concorrenza sleale. Il taglio deve essere progressivo e la ricerca deve sviluppare soluzioni utili a tenere alti livelli produttivi e qualitativi. Arrivare al 62% di taglio per il 2030 diventa un salto nel buio se non si sono calcolati i rischi in ambito produttivo o qualitativo".

La seconda questione riguarda il Pnrr, che "ci permetterà di accelerare il rinnovo del parco macchine con bandi e finanziamenti

nei prossimi 3 anni". Terzo punto, la crisi idrica: "Questo è un paese che ha smesso di creare opere per 30 anni; ad esempio l'anno scorso in Sardegna ha piovuto meno che in Israele ma con bacini di raccolta si è riusciti a non soffrire problemi di siccità. Noi raccogliamo circa l’11% di acqua piovana mentre in Spagna e Francia hanno raccolto il 35%, inoltre nelle nostre condutture si perde tra il 50 e il 72% di acqua nelle città, da nord a sud. Con il decreto siccità, si partirà dalla sburocratizzazione e si instaurerà una cabina di regia tra ministeri per individuare soluzioni infrastrutturali per la conservazione delle risorse idriche e rispondere al problema della siccità in Italia. Le cose da fare sono tante e siamo qua per capire come farle insieme e confrontandoci".

Un’ultima riflessione è stata avanzata sul decreto flussi, una forma di accesso al lavoro che potrebbe essere essenziale per sostenere le difficoltà di reperimento di manodopera in agricoltura ma che per tempi e numeri ancora non colma le esigenze degli imprenditori del settore primario. "Anno scorso sono state aperte le possibilità di flusso per 30-40mila individui quando la necessità è di circa 160mila unità - afferma Gianni Cicognani - quest’anno è impensabile che si arrivi al numero di cui necessitiamo ma ciò che non comprendiamo è come si possano iniziare le pratiche a gennaio e ricevere il lavoratore a giugno. I tempi in agricoltura sono differenti".

Torna sul tema del confronto il deputato Morrone: "Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio e per anticipare che 400 milioni di euro di bandi passeranno attraverso la Regione. Vogliamo ascoltare le esigenze degli imprenditori prima che i fondi si stanzino perché capita che i bandi non vengano partecipati perché non compresi o sovradimensionati. Il mio obiettivo vuole essere veicolare le informazioni dalla terra ai tavoli per creare nuove opportunità di investimento per gli agricoltori, opportunità basate sulla ricerca che mirino agli obiettivi comuni e all’innovazione".

Tenta di allargare il tavolo del confronto Luca Canonici, presidente di Coop. Sapore di Romagna e Biop: "Occorre che siano coinvolti in questi confronti i clienti che assorbono la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli, in particolare le Gdo e le loro associazioni di categoria. Alcune insegne con presenza internazionale ci impongono standard molto più stringenti rispetto alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario. Uniformare le normative e le molecole fitosanitarie ammesse è condizione essenziale per efficientare la produzione ed evitare sprechi alimentari ed economici".