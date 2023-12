Università, "crescita importante in città. Serve un tavolo operativo per dare ulteriore slancio"

"Riteniamo necessario istituire un Tavolo Operativo per l’Università, così da portare avanti un lavoro continuativo per fare in modo che la dimensione cittadina e il mondo universitario si integrino sempre più". Questa la proposta di Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d’Italia Forlì.

"L'Università a Forlì - esordisce l'esponente di Fratelli d'Italia - è un vero patrimonio cittadino: con oltre seimila studenti iscritti ai 21 corsi di laurea, l' attrattività del campus forlivese è un importante dato di fatto. Una realtà destinata a crescere ancora, a partire dal corso magistrale in ingegneria nautica che probabilmente partirà nel prossimo anno accademico. Con questo sviluppo crescono le esigenze degli studenti, sia in termini di spazi che di servizi, e le ricadute positive che la presenza universitaria ha sulla città".

Si tratta, prosegue Bongiorno, di "una presenza che continua ad essere una straordinaria occasione per la crescita di Forlì, da ogni punto di vista, da quello culturale in primis fino a quello economico. Il legame con il tessuto economico territoriale, anche nelle varie specializzazioni dei corsi di laurea, diventa sempre più evidente e il rapporto che si sta costruendo tra mondo accademico, della ricerca e dell'impresa è una delle chiavi del successo dell'Università a Forlì. Un patrimonio, ricordiamolo, giunto in città nel 1989 grazie all’impegno del sen. Leonardo Melandri, implementato qualche anno fa con l’arrivo della Facoltà di Medicina, grazie al lavoro del sindaco Gian Luca Zattini e del prof Dino Amadori".

Tornando al Tavolo Operativo per l’Università, la proposta di Fratelli d'Italia è focalizzata sulla costruzione di uno strumento di lavoro permanente. "Pensiamo a un organismo dove siano chiamati a collaborare insieme al Comune tutte le componenti interessate all’Università, i rappresentanti del Campus, gli studenti, le associazioni dei proprietari di casa, le associazioni e i sindacati degli inquilini, il mondo delle imprese e della scuola, le associazioni di categoria del commercio, le società che si occupano di trasporto pubblico e mobilità - spiega Bongiorno - Tutte componenti che vogliono bene alla città e assieme alle quali si potrebbero impostare le strategie più organiche possibili per l'ulteriore crescita dell’Università a Forlì. In questi anni di Amministrazione Zattini è stato svolto un ottimo lavoro, a partire dall’arrivo di Medicina fino al progetto per trasformare in studentato l’edificio ex Hotel della Città in corso della Repubblica. Il Tavolo Operativo per l’Università - conclude Bongiorno - potrà dare rinnovato slancio a questo prezioso lavoro".