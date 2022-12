Il medico Ricca a Salotto blu: "La nostra salute dipende in gran parte dallo stile di vita"

Salvatore Ricca Rosellini è gastroenterologo molto conosciuto in Romagna per la lunga attività svolta all'interno di ospedali pubblici e di cliniche private. Fautore da sempre di un approccio consapevole alle cure mediche, ai farmaci e a stili di vita adeguati, apprezzato conferenziere all' interno della comunita' scientifica, da qualche anno è diventato autore di pubblicazioni rivolte al grande pubblico. Tra esse "Il grande libro della salute", di recente uscita. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale, Ricca ha descritto, tra l' altro, alcune regole elementari ma imprescindibili: "dobbiamo assumere tre porzioni di verdura al giorno e due di frutta. Preferire pasta e pane integrali, limitare affettati e alcolici, spesso sostituire la carne con i legumi. Passeggiare un'ora al giorno, il tempo di farlo chiunque lo può trovare. Evitare le dipendenze, anche quelle dall'utilizzo del cellulare". Nel corso della trasmissione, e nel libro, Ricca ha fornito molti altri consigli di comportamento spiegandone le ragioni.