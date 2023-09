"Hai la testa a posto?", torna la campagna europea di prevenzione dei tumori testa-collo

Torna dal 18 al 22 settembre la “Make Sense Campaign”, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc). Saranno oltre 130 i centri che, in quella settimana in Italia, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. Nel 2020, solo in Italia, a 9.900 persone è stato diagnosticato un tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte: “I numeri del cancro 2022”, Aiom), cifre che fanno del carcinoma della testa e del collo il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero.

"Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita" è il motto dell'edizione italiana 2023 della “Make Sense Campaign”: 1per3 è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un'aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata (ibidem). Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

Gli elementi basilari per una vita lunga e sana, propria e di chi ci è accanto, si confermano quelli di sempre: consapevolezza delle avvisaglie, un’alimentazione sana e uno stile di vita attivo, suggerimenti che da oltre dieci anni la Make Sense Campaign indirizza a un pubblico sempre più vasto, agendo concretamente tramite una fitta rete di ospedali, cliniche, Asl, Ausl, Asst e adottando una comunicazione incisiva, consapevole che è tramite messaggi chiari e positivi che si può fare la differenza, a volte salvare una vita. Per questo motivo l’edizione 2023 della “Make Sense Campaign” rafforza la sua voce con una serie di podcast curata dal conduttore radiofonico Massimo Cirri: 4 puntate da 30 minuti, ognuna delle quali ospiterà due medici e un paziente, con lo scopo semplice, e fondamentale, di ricordare a tutti che guarire si può.

La campagna “Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” si inserisce nella più ampia cornice della "Make Sense Campaign" promossa dalla European head & neck society (Ehns); è realizzata con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, Ordine dei farmacisti di Milano Lodi Monza e Brianza, Associazione italiana donne medico, Alleanza contro il cancro, Favo - Federazione italiana delle associazioni di volontariato in Oncologia Ets; con il patrocinio e il contributo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; con il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo e con il contributo non condizionante di Merck e Msd. Alla realizzazione della campagna hanno collaborato Aiiao - Associazione italiana infermieri di area oncologica, Aiolp - Associazione italiana otorinolaringoiatri libero professionisti, Aiom - Associazione italiana di oncologia medica, Airo - Associazione italiana di radioterapia ed oncologia clinica, Aooi - Associazione otorinolaringologi ospedalieri Italiani, Cnao - Centro nazionale di adroterapia oncologica, Fimmg - Federazione iItaliana medici medicina generale, Sicmf - Società italiana chirurgia maxillo-facciale, SIOeChCF - Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale, Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica e Acapo Onlus, Ailar - Associazione italiana laringectomizzati, Aitc - Associazione italiana tumori cerebrali, Fondazione Paola Gonzato Rete Sarcoma Ets, La Lampada di Aladino - Oltre il Cancro, Le Perle di Lunia, Genova Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori, Novara Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Naso Sano, Salute Uomo - Salute Donna Onlus, Tra Capo e Collo. Si ringraziano, Esselunga, Intesa Sanpaolo (con il sostegno di), Trenord.

L'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc) è un'associazione per lo studio e la ricerca nel campo dell'oncologia cervico-cefalica, membro della European Head & Neck Society (EHNS). L'Associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati ai problemi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione dei tumori e alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, relativamente al distretto testa-collo. L'elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa è disponibile sul sito dell’Aiocc: www.aiocc.it.