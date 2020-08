Scuola, in arrivo per gli studenti buoni acquisto per computer e tablet: come fare richiesta

Il Comune di Forlimpopoli, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Zanichelli, invita le famiglie con studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e che necessitano di un computer portatile (o di un tablet), in caso di nuovo ricorso alla didattica a distanza, a fare domanda per ottenere un buono acquisto. La domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori (o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne) esclusivamente entro il 14 settembre 2020 compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Forlimpopoli, dal quale è possibile scaricare anche l'avviso integrale di partecipazione.

La domanda va compilata sotto forma di autodichiarazione e va inviata - allegando la Carta di Identità e, per i cittadini extra U.E., il permesso di soggiorno - esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it (oppure in via del tutto eccezionale per chi non dispone di una mail, personalmente presso lo Sportello Sociale sito al I piano della Casa della Salute, via Bazzocchi 4, previo appuntamento telefonico).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i requisiti necessari per presentare la domanda sono richiesti la composizione del nucleo familiare, un Isee in corso di validità e la dichiarazione di non avere già ottenuto benefici per la stessa misura (in caso di famiglie che abbiano ricevuto strumentazione informatica in comodato d'uso dalle scuole saranno tenuti a restituirla). l beneficiari verranno individuati in base a una graduatoria che sarà formulata tenuto conto del numero dei figli iscritti alla scuola primaria e secondaria, dell'Isee e del fatto di essere seguiti o meno dai Servizi Sociali. Si specifica che potrà essere presentata domanda per un solo buono acquisto per famiglia e saranno distribuiti i buoni acquisto fino a copertura ed esaurimento del numero di apparecchi riconosciuti al Comune.