Da vecchia cantina a spaghetteria e pizzeria: a Meldola si festeggiano i 20 anni di gestione dello storico locale

Un luogo storico che porta indietro nel tempo e nella tradizione, la cui attuale gestione ha celebrato da poco i 20 anni, ma la cui storia risale agli anni '80. Prima spaghetteria e poi pizzeria "Il Mangianotte" di Meldola è guidato da Maria Teresa Brandolini. Il sindaco e l’assessore alle attività produttive, accompagnati dai rappresentanti di Confcommercio, hanno visitato questa attività, che sorge nel centro storico in via Fonte Vecchia.

"Ci rendiamo subito conto di essere in un ristorante con un ambiente ed un’atmosfera unica che da sempre attrae le persone per le sue peculiarità - spiegano -, si tratta di una vecchia cantina, con mattoni e sassi a vista, emersa in seguito ad importanti scavi, trasformata in ristorante. Teresa gestisce con amore, passione e professionalità insieme al suo staff dal 2003 e lo scorso anno ha festeggiato un traguardo importante: 20 anni di attività.

“Il Mangianotte” ha attraversato il tempo e continua ad essere un punto di riferimento per i Meldolesi e non solo. Gli spaghetti fatti in casa, la pizza di qualità ed anche gli ottimi piatti di pesce, carne e vegetariani continuano a conquistare grandi e piccini. Inoltre, giovani e meno giovani, alcune sere a settimana possono trovare in questo luogo antico, la magia di bellissimi spettacoli musicali dal vivo. Grazie a Teresa per la bella accoglienza".