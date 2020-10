Da Casadei a Lombardi, i 20 cognomi più diffusi a Forlì

Fra i cognomi italiano più diffusi a Forlì non poteva mancare Rossi, ma non è al primo posto! Secondo i dati forniti dal portale Cognomix sono 339 i nuclei familiari nel nostro comune con questo cognome, mentre l'argento va a Fabbri, con 416 nuclei familiari, mentre l'oro (un po' scontato?) va a Casadei, con 475 famiglie registrate.

L'origine del cognome Casadei è augurale, e solitamente denotava, almeno un tempo, chi arrivava da ospizi e orfanotrofi ("casa di Dio"). Tracce di questo cognome pare trovarsi anche nel Codice Diplomatico della Lombardia medievale, a Milano sotto l'anno 1188: "...Interfuerunt Ardericus de Forte, Iohannes Cazadeum. Ego Vestitus iudex qui dicor de Gallarate hanc sententiam dedi et scripsi. Ego Iohannes Coallia notarius sacri palatii interffui et scripsi.". Il cognome Casadei è presente in tutto il Centro-Nord Italia, ma è specifico dell'Emilia-Romagna e in particolare della provincia di Forlì-Cesena.

Ma quali sono gli altri cognomi più diffusi? Vediamo la classifica dal 1° al 20esimo posto di Cognomix.

La classifica dei cognomi più diffusi a Forlì

Ecco i cognomi italiani più diffusi a Forlì secondo il portale Cognomix: