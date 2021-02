San Valentino: 36 domande per innamorarvi ancora e di più

Se con l'avvicinarsi del 14 febbraio sei sempre più in pensiero e pensi che in fondo cioccolatini, rose rosse e cene costose siano un po' troppo abusati, ecco una romantica alternativa che sicuramente renderà intenso e indimenticabile questo San Valentino!

Che la coppia sia consolidata o sia solo agli inizi, la giornata di San Valentino è quella giusta per innamorarsi – di nuovo e di più – grazie a... 36 domande!

Le 36 domande di Arthur Aron

Lo psicologo Arthur Aron ha scoperto che con 36 domande si può portare persino due sconosciuti a innamorarsi: incredibile, vero?

Ecco le tre semplicissime "regole" per ottenere l'effetto desiderato!

Le 36 domande sono divise in 3 gruppi, ed è necessario rispondere a tutte .

. Interrogatevi a turno , seguendo l'ordine delle domande prestabilito. Per comodità, potete stampare due copie delle domande in modo da non farvi distrarre dalle notifiche del telefono.

, seguendo l'ordine delle domande prestabilito. Per comodità, potete stampare due copie delle domande in modo da non farvi distrarre dalle notifiche del telefono. Al termine delle domande, ci si deve guardare quattro minuti negli occhi senza dire nulla.

Lo scopo di questo esperimento è creare un senso di intimità tra due persone che non si conoscono, utilizzando l’auto-rivelazione tra estranei. Una vicinanza accelerata, che si sarebbe potuta sviluppare naturalmente nel corso del tempo. Ma potremmo rimanere stupiti nello scoprire che anche se la nostra è una coppia ormai "rodata", ci sono tante cose che ancora non sappiamo del nostro partner, o che lui non sa di noi. Perché allora non porre rimedio in un modo davvero inconsueto?

Mettetevi comodi in un posto in cui non sarete disturbati, magari a lume di candela, o con un caminetto acceso a tenervi caldi. Preparate due calici di vino e preparatevi a un viaggio intenso nel cuore della vostra dolce metà...!

Ecco le 36 domande

Parte I

Chi vorresti avere come ospite a cena, se potessi scegliere tra tutte le persone al mondo? Ti piacerebbe essere famoso? Per che cosa? Ti capita mai di provare quello che devi dire PRIMA di fare una telefonata? Perché? Com’è un giorno “perfetto”, secondo te? Quand’è l’ultima volta che hai cantato tra te e te? E davanti a qualcun altro? Se tu avessi la possibilità di vivere fino a 90 anni mantenendo la mente o il corpo di un trentenne per gli ultimi 60 anni della tua vita, quale sceglieresti tra i due? Hai un presentimento segreto sul modo in cui morirai? Elenca tre cose che tu e il tuo partner sembra abbiate in comune. Per quali cose della tua vita ti senti più fortunato/grato? Se tu potessi cambiare qualcosa del modo in cui sei stato cresciuto, quale sarebbe? Prenditi quattro minuti e racconta al tuo partner la storia della tua vita il più possibile in dettaglio. Se potessi svegliarti domani avendo acquisito una qualità o un’abilità, quale sarebbe?

Parte II

Se potessi vedere in una sfera di cristallo la verità su te stesso, la tua vita, il futuro o qualsiasi altra cosa, che cosa vorresti sapere? C’è qualcosa che sogni di fare da tanto tempo? Perché non l’hai fatto? Qual è il traguardo più importante che hai raggiunto nella tua vita, o il tuo più grande risultato? Quali sono le cose che per te contano di più in un rapporto di amicizia? Qual è il tuo ricordo più caro? Qual è il tuo ricordo peggiore? Se tu sapessi che entro un anno improvvisamente morirai, cambieresti qualcosa del modo in cui stai vivendo? Perché? Che cosa significa l’amicizia per te? Che ruolo hanno nella tua vita l’amore e l’affetto? Elencate alternandovi cinque caratteristiche positive dell’altro. Hai un rapporto stretto con la tua famiglia? Pensi che la tua infanzia sia stata più felice della media? Che rapporto hai con tua madre?

Parte III