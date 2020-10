5 vini forlivesi premiati nella "bibbia" dei vini del Gambero Rosso

Dei 467 vini premiati in tutto il Paese con 3 bicchieri dall'edizione 2021 della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso – definita da molti come “La bibbia del vino italiano", solo 15 sono stati recuperati in Emilia-Romagna; ma di questi, ben 5 vengono dalle cantine della nostra provincia. Una piccola statistica che ci porta a rappresentare un buon terzo dell'eccellenza in regione per quanto riguarda la qualità e la bontà delle etichette prodotte in zona. Il vino, dopotutto, è tradizione e passione, parole che ci rappresentano bene come romagnoli prima che come consumatori di vino; e di tradizione e passione, le nostre cantine ne hanno da vendere!

I vini forlivesi premiati nella Guida Vini d'Italia

Quali sono i vini premiati e da quali cantine arrivano? Ecco l'elenco dei vini che rappresentano Forlì e la sua provincia con i leggendari 3 bicchieri del Gambero Rosso:

Romagna Sangiovese Modigliana I Probi Ris. ’17 Villa Papiano

Ris. ’17 Villa Papiano Romagna Sangiovese Predappio Calisto Ris. ’16 Stefano Berti

Ris. ’16 Stefano Berti Romagna Sangiovese Predappio Godenza ’18 Noelia Ricci

’18 Noelia Ricci Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. ’17 Chiara Condello

Ris. ’17 Chiara Condello Romagna Sangiovese Sup. Primo Segno ’18 Villa Venti

Le cantine dei vini forlivesi premiati

Villa Papiano si trova a Modigliana, a ridosso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Certificato bio dal 2009, la sua avventura nel 2001. A occuparsene 4 fratelli, per una conduzione familiare in pieno stile romagnolo.

L'azienda agricola Stefano Berti si trova a Ravaldino in Monte, dove i genitori di Stefano acquistarono un terreno per 12 ettari nel 1963, e i primi vitigni vengono piantati nel 1968, per poi aumentare sempre più negli anni soprattutto a partire dall'ingresso in azienda di Stefano nel 1982.

Noelia Ricci, a Predappio, è il progetto nato nel 2010 all’interno della Tenuta Pandolfa, che si estende per 140 ettari ai piedi dell’appenino Tosco-Romagnolo. Un'eredità che oggi è alla quarta generazione da Giuseppe Ricci, imprenditore che la acquistò nel 1941 piantando poi i primi vitigni.

La cantina di Chiara Condello è un progetto nato nel 2015 all'interno dell'azienda familiare di Francesco Condello, titolare dell’azienda vinicola e resort “Condè”. Dopo una formazione economica, Chiara ha scoperto la passione per il vino e ha deciso di dedicarsi acquistando 4 ettari di vecchie viti a Predappio in un terreno dalle caratteristiche uniche.

Villa Venti si trova a Roncofreddo, a pochi passi da Longiano, in un territorio di vocazione vinicola di lunghissima data. A condurre la cantina e l'agriturismo collegato troviamo le famiglie Riva, Giardini e Castellucci.