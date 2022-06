LA 5°B Geometri di Forlì si è ritrovata per festeggiare i 50 anni dal diploma. Sono stati ricordati gli splendidi anni passati nel vecchio istituto di piazza Morgagni e gli amici che purtroppo non ci sono più. Nella foto un momento della cena per il festeggiamento dei 50 anni, mentre la seconda risale al 1972, la classe al matrimonio del professore di Estimo.