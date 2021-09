La guida di "50 Top pizza" per il 2021 ha solo due nomi romagnoli: una pizzeria è di Forlì

"50 Top Pizza" è la guida italiana e internazionale on line sulle pizzerie, lanciata nel 2017: non una semplice guida, ma una vera e propria classifica delle pizzerie del Belpaese, stilata da 100 collaboratori che le visitano in forma anonima

E' stata presentata la guida sulla pizza di "50 Top Pizza" 2021, quinta edizione della celebre guida on-line di settore: nelle 100 pizzerie migliori in Italia, secondo il sito, non ci sono pizzerie romagnole, ma, al di fuori della top 100, la guida raccoglie le pizzerie eccellenti 2021 e tra queste, in Emilia- Romagna, tra le uniche due romagnole citate si trova "QBio" Forlì, il locale di piazzale della Vittoria, che ha avuto anche il riconoscimento nelle guida del Gambero Rosso.

Si legge sul sito di "50 Top Pizza": "Eco-arredi, cucina a vista, informalità ne fanno un locale di tendenza. Il bel giardino curato, la giusta illuminazione, gli spazi fra il verde rendono il tutto riservato e gradevole. Nella cucina a vista lavorano con notevole abilità e perizia un paio di pizzaioli. Le farine bio, tipo 1, integrali, senza glutine – grano saraceno, farina di mais e riso sono impastate con lievito madre e sottoposte a una lunga lievitazione che garantisce un’alta digeribilità. Le pizze, condite con ingredienti di buona qualità, risultano croccanti e morbide. Il personale è gentile e disponibile". Come pizza da provare assolutamente il sito cita "Romagna Mia" con fior di latte, squacquerone, rucola, julienne di prosciutto crudo.

"50 Top Pizza" è la guida italiana e internazionale on line sulle pizzerie, lanciata nel 2017: non una semplice guida, ma una vera e propria classifica delle pizzerie del Belpaese, stilata da 100 collaboratori che le visitano in forma anonima e pagando il conto senza farsi riconoscere. Ogni anno assieme alle migliori pizzerie italiane saranno premiate anche delle pizzerie che si sono distinte nel corso dell'anno su base mondiale. Inquadrando gli stili di pizza che più condizionano il mercato.