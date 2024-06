C’è chi è un medico, chi un prof, chi un architetto e chi un ingegnere: ecco la 5°F 20 anni dopo il diploma

Un caldo venerdì di inizio estate ha salutato la reunion della 5°F del Liceo Scientifico di Forlì a vent’anni dal diploma. Ci sono voluti due mesi per organizzare la cena - raccontano i presenti -. È’ stato creato un gruppo WhatsApp e siamo riusciti a far venire compagni di classe anche da fuori regione. Alla fine ce l’abbiamo fatta”. La 5°F del Liceo Scientifico di Forlì si è diplomata nel 2004. C'è chi è diventato uno stimato architetto, chi un professore universitario, chi un ingegnere, chi un medico e chi un imprenditore.



“Riabbracciarsi a distanza di due decadi è stata una grande emozione, dove si è potuto ricordare il tempo passato insieme in classe e le bellissime gite in tutta Europa - raccontano -. Insomma, per una sera si è respirata l'aria di una bellissima festa tra risate e divertimento come se il tempo non fosse mai passato”. Hanno partecipato Stefano Zoffoli, Federico Greco, Barbara Vaienti, Valentina Fabbri, Federico Maggiori, Giacomo Scaioli, Rita Ballardini, Giulia Spazzoli, Francesca Romagnoli, Eleonora Fava, Giulia Amadori, Enrico Donati, Giulia Frattini, Anna Bertaccini, Sara Chiarucci ed Emanuele Ciani.