Nel 2024 torna il talent-show di cucina "King of Pizza". Il giudice Daniele Bartocci tra le 100 eccellenze dell'anno

E' un giovanissimo food manager e giudice del programma tv King of Pizza, il talent-show di cucina gourmet su Sky, campionato registrato negli studi della Nazionale Italiana Pizzaioli a Forlì. Daniele Bartocci è stato insignito pochi giorni fa dell’illustre "Premio 100 Eccellenze Italiane" a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Un prestigioso appuntamento annuale condotto da Alda d’Eusanio a Palazzo Montecitorio: nell’occasione viene assegnato il premio di eccellenza ai 100 più performanti protagonisti dell’Italia, che si sono contraddistinti per talento, know-how e capacità e per i meriti riconosciuti alla crescita sociale, culturale ed economico dell’Italia.

Bartocci, alla presenza delle autorità e del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, ha ritirato l’ambito riconoscimento grazie all’efficace comunicazione nel mondo food e il grande lavoro svolto all’interno del settore alimentare italiano. "Voglio ringraziare il forlivese Dovilio Nardi, Presidente della Nazionale Italiana Pizzaioli con sede a Forlì, come sempre per aver creduto in me e per la bella dose di fiducia che mi rinnova ogni anno", ha affermato Bartocci.

Il "Premio 100 Eccellenze Italiane" è tra le più importanti iniziative del nostro paese, patrocinata tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute. Nel 2024 Bartocci sarà su Sky Canale Italia come giudice della terza edizione del programma King of Pizza, ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli del guinness-man Dovilio Nardi (detentore di 8 Guinness dei Primati e Presidente NipFood), anch’egli giudice insieme a esperti del calibro di Chef Antonio Sorrentino, l’imprenditore Gianni Babbi e i Nip World Masterchef Emilio Vattimo e Matteo Giannotte. L’ultima finale del campionato internazionale di pizza gourmet è stato vinta da Gaetano La Mastra, maestro pizzaioli abruzzese, durante la cerimonia di incoronazione del King of Pizza avvenuta nei mesi scorsi al Castello Regina Margherita a Gressoney Saint-Jean e trasmessa come di consueto da Sky canale Italia (937).